AZ klopt Anderlecht en Vlap achter gesloten deuren

Bij Anderlecht had de nieuwe trainer Vincent Kompany zichzelf een basisplaats gegeven. De 33-jarige Belgische verdediger, die deze zomer terugkeerde bij zijn oude liefde uit Brussel, nam ook Michel Vlap mee het veld op. De aanvaller kwam over van sc Heerenveen.



AZ werkt toe naar de wedstrijden tegen BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot ontvangt de Zweedse club op 25 juli in Alkmaar, een week later is de return in Göteborg. AZ eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats in de eredivisie.