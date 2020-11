AZ-opponent Real Sociedad koploper na zege bij Celta de Vigo

David Silva opende halverwege de eerste helft de score voor Real Sociedad in Estadio de Balaídos in Vigo. De 1,73 meter kleine middenvelder, die de afgelopen tien jaar uitkwam voor Manchester City, kopte fraai raak. Mikel Oyarzabal, de afgelopen interlands de eerste spits van Spanje, maakte er tien minuten later al 0-2 van. De Braziliaanse spits Willian José scoorde in de tweede helft nog twee keer namens Real Sociedad, tussendoor deed Celta-captain Iago Aspas nog iets terug namens nummer zeventien Celta de Vigo.



Real Sociedad gaat aan kop in Spanje met 17 punten na acht wedstrijden. Dat is een punt meer dan Real Madrid, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Real Madrid won gistermiddag al met 4-1 van SD Huesca. FC Barcelona staat op een twaalfde plaats met acht punten na zes wedstrijden.