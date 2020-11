AZ-tegenstander Real Sociedad behoudt koppositie na zege op door corona geteisterd Granada

Nacho Monreal en Mikel Oyarzabal (strafschop) schoten hun ploeg uiteindelijk naar de zege. Daarmee gaf Sociedad de geweldige start een prima vervolg. De Spaanse ranglijst geeft wel een enigszins vertekend beeld. Zo speelden Atlético en Real Madrid twee duels minder dan Real Sociedad. Het FC Barcelona van Ronald Koeman kwam eveneens pas zeven keer in actie, maar komt met de achtste plaats niet in de buurt van de Baskische stuntploeg.

Het zwaar gehavende Granada, waar naast trainer Diego Martínez ook veel selectiespelers ontbraken wegens corona, had de Spaanse voetbalbond vergeefs om uitstel gevraagd. Granads kon slechts beschikken over zeven selectiespelers. De bezoekers, onlangs nog met 2-1 te sterk voor PSV in de Europa League, hadden het team noodgedwongen met jeugdspelers aangevuld.



Voormalig Willem II-spits Alexander Isak bleef tegen Granada negentig minuten op de reservebank. Afgelopen donderdag ging AZ op bezoek in San Sebastian. Met een 1-0 nederlaag kwamen de Alkmaarders nog goed weg. Samen met AZ en Napoli (allen zes punten) voert Real Sociedad de ranglijst aan in de Europa League-groep.