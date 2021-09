AZ verslaat Jablonec en boekt eerste overwinning in Conference League

AZ dacht na de 5-0 winst op Go Ahead Eagles van afgelopen zondag weer wat vertrouwen te hebben gekweekt voor de rest van het seizoen dat zo slecht is begonnen. Maar wat AZ vanavond liet zien in het eigen stadion dat bepaald niet vol zat voor het tweede treffen in de Conference League was lange tijd erbarmelijk. Zo lieten de Alkmaarders in de eerste helft tot een paar minuten voor rust geen enkele goede aanval noteren. Pas in de tweede helft kwam er iets terug van wat in de verte leek op het AZ-spel van de afgelopen jaren.