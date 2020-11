AZ zonder geblesseerde Martins Indi naar Spanje voor duel met Real Sociedad

Samenvatting Klopp prijst ‘briljant monster’ Nathaniel Phillips

1 november Liverpool-coach Jürgen Klopp was vol lof over centrale verdediger Nathaniel Phillip die zijn debuut in de Premier League maakte in de 2-1-zege op West Ham United zaterdag. De Duitse coach noemde de 23-jarige voetballer een ‘monster’ in de lucht.