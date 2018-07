Juve-baas praat met Ronaldo, Arsenal haalt WK-ganger Torreira

Aanvoerder Aron Gunnarsson van IJsland gaat met Cardiff City de Premier League in. De 29-jarige middenvelder heeft zijn aflopende contract bij de club uit Wales met een jaar verlengd. Gunnarsson was afgelopen seizoen mede door blessures niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar had uiteindelijk toch een belangrijk aandeel in de promotie naar de hoogste klasse in Engeland.



,,Mijn zoon is in Cardiff geboren en ik heb al veel meegemaakt met deze club en de fans'', zegt Gunnarsson, die sinds 2011 voor de 'Bluebirds' speelt. ,,Ik kan niet wachten om dit shirt opnieuw aan te trekken en de hoofdstad van Wales te vertegenwoordigen in de Premier League.''



De middenvelder, die aan het begin van zijn carrière niet wist door te breken bij AZ, bereikte op het EK 2016 met IJsland de kwartfinales. De eilandbewoners kwalificeerden zich ook voor het WK in Rusland, maar daar bleven Gunnarsson en zijn ploeggenoten steken in de groep.