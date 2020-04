Baas La Liga: Spaanse voetbalcompetitie begint niet voor 28 mei

,,De meest waarschijnlijke data waarop we de competitie kunnen hervatten zijn 28 mei, 6 juni of 28 juni, daar hebben we samen met de UEFA naar gekeken", vertelde Tebas. ,,Exacter kunnen we niet zijn, omdat de Spaanse autoriteiten hierin leidend zijn. Pas als er weer getraind kan worden, kunnen we nauwkeurig plannen.”



Tebas schat het verlies van de Spaanse profclubs, als de competitie niet wordt hervat, op 1 miljard euro. "Maar voorlopig maken we die overweging niet", aldus de Liga-baas. Er zijn in La Liga, de hoogste klasse van het Spaanse voetbal, nog elf speelronden te gaan.