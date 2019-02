Baas UEFA ziet niets in de plannen van de FIFA

Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese bond UEFA ziet niets in de plannen van de wereldvoetbalbond FIFA voor een mondiale Nations League en uitbreiding van het WK voor clubs. De Sloveen was opvallend fel in zijn speech op het congres van de UEFA in Rome, met FIFA-voorzitter Gianni Infantino als een van zijn toehoorders in de zaal.