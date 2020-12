Babayaro is na 26 jaar record kwijt aan Moukouko (16 jaar en 18 dagen)

Moukoko werd eerder al de jongste debutant in de Bundesliga-historie. Een dag na zijn zestiende verjaardag viel hij in tegen Hertha BSC. De spits, die sinds 2016 voor Borussia Dortmund speelt, maakt al jarenlang indruk met zijn bizarre doelpuntendrift. Zo scoorde Moukoko al 47 keer in 25 duels voor de Onder 19-ploeg en 90 keer in 56 duels voor de Onder 17-ploeg. Hij kwam tevens al tweemaal uit voor Duitsland onder 20.



Nederlandse spelers komen overigens niet in de buurt van Moukoko. De jongste Nederlander ooit die zijn opwachting in de Champions League maakte, is Nigel de Jong. Op 22 oktober 2002 nam de middenvelder het met Ajax op tegen Rosenborg. De Jong was destijds 17 jaar, tien maanden en 22 dagen oud.