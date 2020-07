Bakker en Memphis in de basis in finale Coupe de la Ligue

229 dagen na blessureMitchel Bakker en Memphis Depay staan vanavond tegenover elkaar in het Stade de France in Saint-Denis. Paris Saint-Germain en Olympique Lyon trappen daar om 21.10 uur af in de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk.

Paris Saint-Germain won vorige week vrijdag in hetzelfde stadion al de Coupe de France, door AS Saint-Étienne met 1-0 te verslaan door een vroege goal van Neymar. Kylian Mbappé liep in die finale wel een flinke enkelblessure op door een tackle van Loïc Perrin. Door de blessure van Mbappé kiest PSG-coach Thomas Tuchel vanavond voor een andere tactiek: 4-3-3 in plaats van 4-2-4. Presnel Kimpembe komt in de ploeg, waardoor Marquinhos doorschuift naar het middenveld naast Marco Verratti en Idrissa Gueye. De twintigjarige Bakker speelde vorige week de hele wedstrijd en stond ook in de basis bij de vier voorgaande oefenduels die de Franse kampioen al speelde.

Comeback na 229 dagen

Rudi Garcia, de coach van Olympique Lyon, kiest vanavond voor een 5-3-2. Memphis Depay vormt een aanval met de Franse spits Moussa Dembélé. Depay scheurde op 15 december vorig jaar de voorste kruisband van zijn linkerknie af, maar maakt na 229 wedstrijden dus weer zijn opwachting in een officiële wedstrijd. Wel maakte de spits van Oranje al een goede indruk in de vijf oefenduels die Olympique Lyon al speelde. Kenny Tete ontbreekt in de selectie van Lyon, dat zich via de Franse competitie niet wist te plaatsen voor Europees voetbal.

Olympique Lyon gaat volgende week vrijdag op bezoek bij Juventus, dat in de return van de achtste finales van de Champions League nog een 1-0 nederlaag (op 26 februari) moet zien goed te maken. Depay zal dan zeer waarschijnlijk recht tegenover Matthijs de Ligt staan. Paris Saint-Germain speelt op woensdag 12 augustus in Lissabon in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta Bergamo, dat morgenavond nog tegen Internazionale strijdt om de tweede plaats in de Serie A.

De finale van de Coupe de la Ligue is live te zien op France 2 (KPN kanaal 92)

null 📋 La composition de départ de cette dernière finale de @CoupeLigueBKT 🏆#PSGOL pic.twitter.com/3hR9uTFHdb

null La composition de notre équipe pour cette finale de la @CoupeLigueBKT face au PSG ! 👊🏻🔴🔵#PSGOL pic.twitter.com/1yV65uxjnh

Volledig scherm Mitchel Bakker viert feest met Mauro Icardi en Neymar, na de goal van laatstgenoemde in de Franse bekerfinale vorige week. © EPA