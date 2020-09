Bale hoopt op vertrek bij Real Madrid: ‘De club maakt het allemaal erg moeilijk’

Terugkeer Premier League?Gareth Bale heeft zijn lot in handen gelegd van Real Madrid. De Welshman heeft nog een contract tot medio 2022 in Madrid, maar zijn situatie lijkt uitzichtloos onder coach Zinedine Zidane. De 31-jarige aanvaller zou een terugkeer naar de Premier League zeker zien zitten, maar hij beseft ook dat de club de touwtjes in handen heeft.

,,Real Madrid maakt het allemaal erg moeilijk", stelt Bale, die deze week met Wales in de Nations League speelt tegen Finland (donderdag) en Bulgarije (zondag). ,,Afgelopen jaar wilde ik vertrekken. Het was een project waar ik erg enthousiast over was, maar de club heeft op het laatste moment alles tegengehouden. Er waren ook nog andere voorstellen, maar de club liet me niet gaan”, vertelt Bale, nadat hij het afgelopen jaar naar Jiangsu Suning in de Chinese Super League over had kunnen stappen.

Tot een vertrek kwam het niet en Bale kwam met regelmaat in opspraak bij Real Madrid. Afgelopen maand wilde hij volgens Zidane niet in actie komen tijdens het Champions League-duel met Manchester City. Grote vraag is echter: wat nu? ,,Ik heb een contract en het enige wat ik kan doen, is dit contract uitdienen en dan maar zien wat er gebeurt. Ik wil gewoon voetballen, daar ben ik ook gemotiveerd voor, maar de club controleert alles. Alles is in handen van Real Madrid, niet in mijn handen. Als er een optie komt, zal ik die zeker onderzoeken. Dat is wel duidelijk. We zitten nu midden in de transferperiode en de tijd gaat tikken”, aldus Bale, die een terugkeer naar de Premier League zeker zou zien zitten.

Over de kritiek die Bale regelmatig te verwerken krijgt, bijvoorbeeld als hij weer eens op de golfbaan te vinden is? ,,Wat in Madrid over me gezegd wordt, maakt me niet uit. Eerlijk waar, ik heb inmiddels wel geleerd hoe ik ermee om moet gaan.”

Luister hieronder naar de AD Voetbalpodcast.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.