Bale in Madrid: succesvol maar ongelukkig huwelijk

Vermoedelijk is Gareth Bale de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die vier Champions League's met een club wint en daarin twee finales beslist, maar niet op een voetstuk wordt geplaatst.

Door Mart ten Have



De 31-jarige Gareth Bale keert terug bij Tottenham Hotspur, dat hem voor een jaar huurt van Real. Die overgang hing al lang in de lucht, maar gistermiddag kon de club uit Londen het nieuws dan eindelijk bevestigen.

Honderd miljoen euro hebben de Spanjaarden voor de buitenspeler in 2013 neergelegd. Destijds een record. Vijftien prijzen wint hij met Real, maar een gelukkig huwelijk wordt het nooit.

De meest memorabele avond in Spaanse dienst beleeft de Welshman tijdens de Champions League-finale van 2018 in Kiev. Waar Liverpool-keeper Karius een negatieve hoofdrol opeist door te blunderen, blinkt Bale uit door in de 64ste minuut een voorzet van Marcelo met een omhaal tot doelpunt te promoveren. Daarmee neemt Real met 2-1 de leiding. Tien minuten voor tijd haalt hij van grote afstand uit met links, Karius gaat opnieuw in de fout en de Champions League is definitief voor Real. De derde op rij.

Volledig scherm Gareth Bale. © AP

Vier jaar eerder wint hij met de Koninklijke La Decima, de tiende Champions League-zege in het bestaan van de club. Na negentig minuten staat er tegen rivaal Atletico Madrid nog 1-1 op het bord. In de verlenging knikt Bale bij de tweede paal de 2-1 binnen. Real wint uiteindelijk met 4-1. Het is een avond waarop Cristiano Ronaldo de 3-1 maakt uit een penalty, zijn shirt uittrekt, zijn torso toont en de spotlights opeist. Spotlights die een schaduw opwerpen waar Bale nooit uitkomt.

Zidane

In de zomer van 2019 speelt Real Madrid weer tegen Atletico Madrid. Het gaat om een commerciële toer tijdens de voorbereiding in de VS, maar het is een dramatische zomer voor de club. Real heeft een slecht seizoen achter de rug, wonderdokter Zinédine Zidane is teruggekeerd bij de club nadat Julen Lopetegui en Santiago Solari vroegtijdig op straat zijn gezet. Vier dagen voor de oefenwedstrijd gaat Zidane in op Bale.

Volledig scherm Gareth Bale verveelt zich op de tribune. © EPA

,,We hopen dat hij snel vertrekt, dat lijkt mij het beste voor iedereen”, zegt Zidane kalm, maar duidelijk. ,,Ik heb niks tegen hem persoonlijk, maar dit moet gebeuren.” De enige serieuze belangstelling die er voor hem is, komt uit China, maar ook dat komt niet rond. Mede omdat Bale in 2016 zijn contract nog heeft verlengd tot 2022. Real verliest de oefenpot overigens met 7-3 van Atletico Madrid.

Golf

Het is geen geheim dat Bale moeilijk kan aarden in Spanje. Hij probeert in het begin de taal wel te leren, maar spreekt nooit Spaans in de media. Zijn ongeïnteresseerde houding komt hem op veel onbegrip te staan. Het geluk dat hij uitstraalt bij het nationale team van Wales, verdwijnt in het shirt van Real. Ruim een jaar geleden noemt Real-doelman Thibaut Courtois hem ‘The Golfer’, een bijnaam die een negatieve lading heeft, maar Bale zelf omarmt.

Volledig scherm Gareth Bale. © Getty Images

Bale is dusdanig gek van golf dat niet alleen zijn Instagram er vol mee staat, hij heeft ook zijn huis in Wales voorzien van drie golfholes. In november kwalificeert Wales zich voor het EK van - toen nog - 2020 en eindigt Bale met een vlag in zijn handen waarop staat: ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’. Heel Spanje is laaiend inclusief Zidane, oud-voorzitters van Real vallen over elkaar heen om hun gal te spugen.

In augustus neemt Real Madrid het op tegen Pep Guardiola's Manchester City. Thuis is voor de lockdown met 1-2 verloren, met de Welshman als invaller. De terugwedstrijd speelt Bale niet. ,,Hij wil liever niet spelen en de rest is tussen ons”, vertelt Zidane de media.

Zowel de Engelse als de Spaanse schrijven dat Bale zijn contract, van ruim een half miljoen euro per week, in Madrid tot de zomer van 2022 uit gaat dienen. Via een huurconstructie wordt het forse salaris nu tussen twee partijen verdeeld. Daarmee neemt Bale, in ieder geval tijdelijk, maar waarschijnlijk voor altijd, afscheid van Santiago Bernabéu. Het stadion dat nooit zijn thuis werd.

