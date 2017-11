Ballardini keert terug als coach van Genoa

Ongebruikelijke doel­pun­ten­droog­te in Spanje van de wereldsterren, behalve Messi

14:34 Lionel Messi staat eenzaam aan de top in Spanje en dat is een tijdje geleden. De Argentijnse superster wordt in het doelpuntenklassement meestal vergezeld door Cristiano Ronaldo of één van zijn teamgenoten, maar de topscorers van afgelopen jaren laten het vooralsnog afweten.