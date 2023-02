Ballenjongen zorgt voor hilariteit bij duel van nieuwe koploper Borussia Dortmund

Met videoBorussia Dortmund is de nieuwe koploper in de Bundesliga. De ploeg van Edin Terzić won de uitwedstrijd tegen Hoffenheim met 0-1 en gaat voor minstens een dag aan de leiding. Zondag komen Bayern München en Union Berlin tegen elkaar in actie.

Al vroeg in de wedstrijd gebeurde er iets opvallends. Een ballenjongen was iets te enthousiast toen de bal over de zijlijn leek te rollen. Hij stapte het veld in en schoot de bal naar Jude Bellingham, die met een verbaasde blik richting de scheidsrechter keek. De ballenjongen was zich ogenschijnlijk van geen kwaad bewust. Het moment zorgde voor hilariteit in de PreZero Arena.

Bekijk hieronder het moment met de ballenjongen.

Maar vlak voor rust werd er minder gelachen door de supporters van Hoffenheim, voor de wedstrijd 15de in de Bundesliga en vechtend tegen degradatie. Marco Reus zag een vrije trap via de rug van Julian Brandt van richting veranderd worden en de bal in het doel vallen. Bij die goal bleef het ook, waardoor Dortmund voorlopig aan de leiding gaat in de Bundesliga. Dortmund heeft nu 46 punten, Bayern München en Union Berlin (allebei op 43 punten) komen morgen in actie.

Donyell Malen, voormalig speler van PSV, kwam na ruim een uur in het veld bij de bezoekers. Aanvaller Karim Adeyemi ontbrak wegens een blessure bij Dortmund. Hij hoopt over anderhalve week in de wedstrijd in de Champions League tegen Chelsea zijn rentree te kunnen maken.

Leipzig blijft in het spoor, Hertha doet goede zaken

RB Leipzig blijft in het spoor van bovengenoemde ploegen. Leipzig won in eigen huis met 2-1 van Eintracht Frankfurt en heeft met een wedstrijd minder gespeeld slechts een punt achterstand op Bayern München en Union Berlin. Leipzig speelde woensdag nog met 1-1 gelijk tegen Manchester City in de Champions League. Eerst was het tegen Frankfurt Timo Werner die op aangeven van Emil Forsberg scoorde, daarna was het Forsberg die op aangeven van Werner de 2-0 maakte. Na rust bracht Djribril Sow de spanning terug in de wedstrijd, maar gescoord werd er niet meer.

Volledig scherm Leipzig deed goede zaken. © ANP / EPA

In de degradatiestrijd deed Hertha BSC goede zaken. De Berlijnse ploeg won met 2-0 van Augsburg en klimt van de zeventiende naar de veertiende plaats.

Wolfsburg met Micky van de Ven in de basis won met 0-2 van FC Köln en Werder Bremen drukte VFL Böchum verder in de degradatieproblemen (3-0). Schalke 04 won later op de avond met 2-0 van VfB Stuttgart en mag nog voorzichtig hopen op lijfsbehoud.

Programma Bundesliga (Duitsland)

