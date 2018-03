Balotelli blijft in beeld bij bondscoach Italië

Bij Nice scoorde de 27-jarige aanvaller dit seizoen echter al 22 keer in 31 wedstrijden. ,,Niet slecht'', vond ook Di Biagio. ,,Maar ik kijk niet alleen naar het aantal doelpunten. Hoe iemand speelt in zijn algemeenheid is ook van belang. Ik heb alles tegen elkaar afgewogen en andere keuzes gemaakt. Maar Mario blijft bij mij in beeld, dat is zeker.''



Italië speelt vrijdag in Manchester tegen Argentinië en vier dagen later op Wembley tegen Engeland. Het worden de eerste wedstrijden van het land, sinds het in de play-off voor het WK verloor van Zweden.



Gianluigi Buffon (40) maakt wel deel uit van de eerste selectie van Di Biagio die de weggestuurde Gian Piero Ventura opvolgde. De geroutineerde doelman van Juventus had na het debacle tegen Zweden besloten te stoppen als international. ,,Hij is erbij en helpt mij overal, zowel in als buiten het veld'', zei Di Biagio. ,,Buffon speelt in elk geval één en misschien wel beide wedstrijden.''



Over het missen van het WK in Rusland wilde hij het niet meer hebben. ,,We kunnen er niets meer aan veranderen. Laten we daarom vooruitkijken.''