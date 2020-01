Balotelli opnieuw eerste doelpuntenmaker van het decennium in Serie A

Video Port Va­le-spits: Ik zou niet 40, maar 50 goals maken tegen Stones

10:52 Tom Pope van Port Vale maakte in aanloop naar het treffen met Manchester City in de derde ronde van de FA Cup de nodige tongen los. De spits had in de zomer van 2019 over zijn directe tegenstander John Stones geen goed woord over en deelde dat op Twitter. ,,Ik zou wel elke week tegen Stones willen spelen, want dan maak ik er 40 in een seizoen.” Zaterdagavond kopte hij de gelijkmaker binnen (1-1), in een duel dat City overigens wel met 4-1 won.