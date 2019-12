Bankzitter De Jong ziet Barcelona ruim winnen van Alavés

Voor De Jong was er drie dagen na zijn basisplaats in El Clásico een plek op de bank weggelegd. Trainer Ernesto Valverde koos voor het treffen met de nummer 14 van La Liga voor een middenveld met Sergio Busquets, Arturo Vidal en Carles Alena. Een flinke wijziging ten opzichte van het duel met Real Madrid, want toen verscheen De Jong samen met Ivan Rakitic en Sergi Roberto aan de aftrap. De voorhoede bleef wel intact en na amper een kwartier spelen zorgde Antoine Griezmann op aangeven van Luis Suárez al voor de verdiende 1-0. Messi kreeg vlak voor rust een grote kans om zijn vijftigste doelpunt van het kalenderjaar te maken, maar zijn inzet schampte de paal. Barcelona zocht uiteindelijk toch met een comfortabele 2-0 voorsprong de kleedkamer op; Vidal schoot de bal snoeihard achter Fernando Pacheco. Opnieuw was Suárez verantwoordelijk voor de assist. Tekst gaat verder onder de foto.

Alavés slaagde er in de eerste helft slechts één keer in om over de eigen helft te komen, maar vlak na rust tekenden de bezoekers toch voor de aansluitingstreffer. Pere Pons zorgde met een mooie kopgoal voor de 2-1 en bracht de spanning weer terug in de wedstrijd. Sterker nog: er volgden meer kansen voor de bezoekers. Messi maakte in de 70ste minuut hoogstpersoonlijk een einde aan alle onzekerheid door zijn vijftigste doelpunt van het seizoen te maken. Hierdoor is hij in negen van de tien laatste kalenderjaren minimaal vijftig keer trefzeker geweest.



Suarez bepaalde drie minuten later vanaf de penaltystip voor de eindstand: 4-1. De Jong kwam onder luid gejuich van het thuispubliek in de 79ste minuut nog wel in het veld voor Busquets, maar toen was de wedstrijd al lang en breed gespeeld. Het zorgde er wel voor dat De Jong alle achttien competitiewedstrijden heeft gespeeld.



Door de overwinning gaat Barcelona met 39 punten aan de leiding in La Liga. Real Madrid kan zondagavond op gelijke hoogte komen als het thuis weet te winnen van Athletic Bilbao.