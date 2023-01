Barça-bestuurder noemde Lionel Messi ‘hormonale dwerg’ en ‘rioolrat’, maar sprak zelf over lekken contract

met samenvatting Dumfries en De Vrij ontsnappen met Inter aan bekerblama­ge tegen Parma van doelman Buffon (44)

Internazionale is in de achtste finales van het Italiaanse bekertoernooi aan uitschakeling ontsnapt. De titelverdediger liet zich in Milaan bijna verrassen door Parma, de huidige nummer 7 uit de Serie B. Inter won na verlenging alsnog: 2-1.

11 januari