‘Barça betaalde in totaal 200 miljoen voor Neymar’

Justitie in Spanje doet al jaren onderzoek naar de transfer van Neymar naar FC Barcelona. De belastingdienst zou miljoenen hebben mis gelopen vanwege het verkeerd verstrekte transferbedrag. Eerder schatte Spaanse autoriteiten de transfer op 83,3 miljoen euro. Spanje begon aan het onderzoek na een klacht van de Braziliaanse investeringsmaatschappij DIS, dat 40 procent van de transferrechten in handen had. DIS claimt te weinig geld te hebben ontvangen bij de transfer van Santos naar Barça, omdat de werkelijke transfersom veel hoger zou zijn.



De Spaanse rechter moet nog een datum vaststellen voor de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie wil twee jaar gevangenisstraf en een boete van 10 miljoen euro eisen. In Spanje hoef je niet de gevangenis in als je zonder strafblad voor twee jaar of minder wordt veroordeeld.



Neymar werd afgelopen zomer voor het recordbedrag van 222 miljoen euro getransfereerd naar Paris Saint-Germain. Eerder kwam naar buiten dat Barcelona niet 40 miljoen euro maar meer dan 100 miljoen euro aan jaarsalaris zou betalen aan Lionel Messi.