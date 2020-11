‘Barça eist tien miljoen van Neymar vanwege belastingfout’

Samenvatting Juventus speelt wéér gelijk na doelpunt La­zio-goudhaan­tje in 95ste minuut

8 november Drie van de laatste vier competitiewedstrijden zijn voor Juventus in een gelijkspel geëindigd. Ook tegen Lazio werd vanmiddag niet gewonnen. Een vroege goal van Cristiano Ronaldo leek voldoende te zijn, maar in de slotseconden sleepten de Romeinen er via Felipe Caicedo alsnog een punt uit: 1-1.