Barça en Atlético riskeren spelersopstand met korten op salarissen

Uitkering

Bijna 800.000 werknemers zijn in de laatste week in Spanje al tijdelijk door hun werknemer ontslagen, waarbij zij gedurende een tijd een ww-uitkering krijgen. Dat heet een ERTE, een tijdelijke regulering van de werkgelegenheid, die opgeheven kan worden als de stilgevallen economie weer begint te functioneren. Bij deze ERTE bestaat een speciale regeling voor de bedrijven dat zij 75% op de sociale lasten van hun werknemers besparen.



Veel grote bedrijven in het land hebben zo al een tijdelijk (massa)ontslag aangevraagd, en sommige professionele voetbalclubs zien in die ERTE nu ook een uitweg. Om niet te discrimineren, willen clubs als FC Barcelona, Atlético Madrid en Espanyol, de eersten die een ERTE hebben aangekondigd, naast hun kantoor- en ander personeel óók de voetballers in die regeling meenemen.



Het grote probleem daarbij is dat, hoeveel je ook hebt verdiend, de maximale ww-uitkering in Spanje 1411,83 euro per maand is. Nog minder dan een schijntje voor de spelers van bijvoorbeeld Barcelona, die gemiddeld een miljoen euro per maand incasseren, met natuurlijk grote uitschieters als Leo Messi. Daarom zijn de clubs wel genoodzaakt met de voetballers te onderhandelen over een ‘redelijke’ korting op de salarissen.