Barça en Sevilla spelen Super Cup in Tanger

De Spaanse Supercup wordt sinds 1982 gespeeld in een heen- en terugwedstrijd. Vanwege de drukke agenda wilde Barça dat de strijd maar over één duel gaat. Barcelona speelt op 5 augustus in Californië de luctratieve oefenwedstrijd tegen AC Milan. Sevilla speelt op 26 juli in de Europa League. De Andalusische club is tegen het besluit van de Spaanse bond. ,,Sevilla heeft z'n standpunt niet veranderd, de Super Cup staat gepland over twee duels en dat is ook hoe Sevilla het wil.''