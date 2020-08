Barça-keeper Ter Stegen ondergaat knie-operatie

Sevilla FC Koning van de Europa League hoopt bijzondere reeks in stand te houden

16 augustus Sevilla strijdt vanavond (21.00 uur) tegen Manchester United voor een plek in de finale van de Europa League. In de vijf voorgaande halve finales die de Spanjaarden speelden, noteerden ze een perfecte score. Manchester United is gewaarschuwd voor de absolute koning van de Europa League.