Barça krijgt groen licht van socio’s voor miljardenlening

Fan van Leeds gearres­teerd voor racisti­sche uitlatin­gen richting bank van Arsenal

Een fan van de Engelse voetbalclub Leeds United is opgepakt vanwege vermeende racistische uitlatingen in de richting van de bank van Arsenal. De reservespelers van de Londense club maakten tijdens de wedstrijd melding van de supporter bij de vierde official, waarna direct een onderzoek ingesteld werd door de Premier League en de lokale politie.

19 december