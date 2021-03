Barça met invalster Martens al bijna zeker van halve finales Champions League

Barcelona kreeg in de eerste helft veel kansen en na 35 minuten maakte de Nigeriaanse aanvalster Asisat Oshoala de openingsgoal voor de club uit Catalonië. Via een strafschop van Mariona Caldentey werd het acht minuten na rust 2-0. Drie minuten na die goal kreeg Manchester City ook een strafschop, maar Chloe Kelly zag haar inzet gestopt. Lieke Martens viel in de 62ste minuut in voor Caroline Graham Hansen. De Spaanse sterspeelster Jennifer Hermoso maakte kort voor tijd nog de 3-0 voor Barcelona, waarmee het voor de Spaanse topclub bijna niet meer mis kan gaan in de return.



Vanwege de reisrestricties van en naar het Verenigde Koninkrijk, werd de wedstrijd gespeeld in Monza. Daar is volgende week woensdag ook de return.