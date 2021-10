Barça op bezoek bij Rayo Vallecano, Nice en Marseille op herhaling na gestaakt duel

In Nederland deze week bekervoetbal (nog zonder de clubs die Europees spelen), maar ook in het buitenland staat er weer genoeg op het programma. Er is een midweekse speelronde in Italië en Spanje, terwijl er in Duitsland en Engeland bekervoetbal wordt gespeeld. De competities zijn via ons livecenter te volgen.