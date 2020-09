Barça-soap gaat door: kamp-Messi en La Liga bekvechten over clausule

Blijft-ie of gaat-ie? In de soap rondom Messi lijkt de sleutel tot het antwoord op die vraag te liggen in een clausule in zijn contract. Daarin zou volgens Barcelona staan dat hij alleen mag vertrekken als een club het astronomische bedrag van 700 miljoen neertelt, iets wat La Liga in een officieel statement eerder al onderschreef. Het kamp-Messi stelde echter dat die clausule niet geldig is en dat hij transfervrij kan vertrekken.