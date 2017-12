Barça struikelt over Celta en geeft concurrentie hoop

Celta kwam al na twintig minuten op voorsprong. Na een counter van de bezoekers kon keeper Marc-André Ter Stegen nog fenomenaal redden op een inzet van dichtbij, maar in de rebound kon Iago Aspas simpel binnenschieten. Vrijwel direct daarna was het echter alweer gelijk. Na een combinatie door het centrum schoot Lionel Messi zijn dertiende goal van het seizoen binnen.

Nadat de 2-1 van Luis Suárez onterecht werd afgekeurd wegens buitenspel, duurde het tot de 62ste minuut voordat Barcelona wél de voorsprong pakte via de Uruguayaan. Na een prachtige aanval over meerdere schijven bood Jordi Alba een niet te missen kans aan Suárez: 2-1. Twintig minuten voor tijd schoot Maxi Gómez, op aangeven van Aspas, echter raak en bepaalde zo de eindstand.

De laatste keer dat Barça in eigen huis punten verspeelde in competitieverband was op één dag na een jaar geleden. Op 3 december 2016 werd het in Camp Nou tegen Real Madrid 1-1, door een treffer van Sergio Ramos in de dying seconds.