Barça twee weken zonder Dembélé

Dembélé was tegen Leganés ruim een uur de beste man bij de koploper in de Spaanse liga. De jonge aanvaller dartelde over het veld en opende na een half uur de score. Hij moest echter in de 69e minuut het veld geblesseerd verlaten. Barça telde alleen al in de eerste helft elf geslaagde dribbels van de talentvolle Fransman, die dit seizoen al acht keer scoorde in de competitie.

Titelverdediger Barcelona won het duel in Camp Nou met 3-1.