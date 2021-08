Barcelona begint mede door assists Depay en De Jong aan competitie met zege op Real Sociedad

VideoFC Barcelona is met een 4-2 overwinning op Real Sociedad begonnen aan het nieuwe seizoen aan La Liga. Memphis Depay en Frenkie de Jong waren goed voor een assist, maar Martin Braithwaite was met twee goals en een assist de uitblinker bij de ploeg van Ronald Koeman. De bezoekers uit San Sebastián verloren voor de 24ste keer op rij in Camp Nou, waar vanavond 20.384 toeschouwers aanwezig waren.

Na veertien seizoenen waarin hij de club in 778 wedstrijden met 672 goals naar vier CL-zeges, tien landstitels, drie wereldbekers en zeven Spaanse bekers loodste, speelde FC Barcelona gisterenavond het eerste officiële duel in het post-Messi-tijdperk. Daarin werd duidelijk dat er best leven kan zijn na het vertrek van de beste speler ooit naar het sterrenensemble van Paris Saint-Germain.

Barcelona won het eerste competitieduel van Real Sociedad. Door toedoen van de Nederlanders ook. Voor de loodzware, zo niet ondragelijke erfenis van Messi waren veel ogen op gericht op Memphis Depay. De aanvalsleider van Oranje, die in de oefencampagne al veelbelovende signalen gaf, liet alvast zien één eigenschap van de vertrokken legende ook aardig te beheersen: de spelhervatting.

Memphis slingerde na een kleine twintig minuten spelen een vrije trap op het hoofd van Gerard Piqué. De verdediger knikte de openingstreffer binnen. Uitgerekend Piqué, op aangeven van Memphis, alsof het zo moest zijn. Tot gisteren was het namelijk überhaupt de vraag of Memphis, net als de van Manchester City overgenomen Eric Garcia, op tijd ingeschreven kon worden voor de competitiestart.

Barcelona kampte met een schuld van bijna een half miljard. De enorme salarislast die daar – mede – aan ten grondslag lag, was voor de competitiebaas reden om naast het opnieuw vastleggen van Messi ook de registratie van andere nieuwelingen te dwarsbomen. Maar toen was daar Piqué met zijn volgende salarisoffer. De clubman leverde nog vier miljoen in.

Gevolg? Een korte, liefdevolle conversatie tussen debutant en weldoener op twitter, waar de ondernemende en uitgesproken Catalaan bovendien door de achterban massaal weer tot toekomstig clubpresident werd gebombardeerd. En de symbolische openingstreffer dus. Toen al was duidelijk dat trainer Ronald Koeman veel op Memphis afstemt. De nieuwe nummer 9 van Barca neemt niet alleen de corners en (indirecte) vrije trappen, net als in het Nederlands elftal mag hij ook naar hartenlust zwerven.

En dat die vrije rol Memphis het best ligt, bewees hij meteen. Verder rendement bleef uit, maar de van Olympique Lyon overgenomen aanvaller gaf zijn visitekaartje af door continu aanspeelbaar te zijn, vaak een goede voortzetting en technische hoogstandjes in huis te hebben. Bijvoorbeeld toen hij een pass op zijn voet liet vallen en de bal in een regenboog over verdediger Robin Le Normand wipte. Of bij de 3-0, toen Memphis, uitgeweken naar de zijkant, Jordi Alba met een fraaie steekpass lanceerde en Martin Braithwaite zijn twee treffer binnen ramde. Op slag van rust had Frenkie de Jong de Deen met een haarfijne voorzet al de score laten verdubbelen.

Op die score viel ook weinig af te dingen. Barcelona toonde in het eerste duel in ieder geval dat er leven is zonder de kleine tovenaar. De ploeg van Koeman was gretig, zonder de frivoliteiten te verliezen. Ook na rust reeg de financieel murw gebeukte grootmacht lang de kansen aaneen. Of het goed genoeg is voor zilverwerk, moet allemaal nog blijken. Dat gaat niet lukken als Barcelona zoals in de slotfase verdedigt. Julen Lobete en Mikel Oyarzabal brachten de spanning nog terug ook.

Tot dan toe mocht het begin er absoluut zijn. Zeker ook voor Memphis. Niet dat alles lukte bij de nieuwe spits. De afstemming met en zonder bal kan en moet nog beter, maar Memphis toonde zich wel alvast een vis in het water in Camp Nou.

Hij hielp Barcelona aan het begin van de volgende succesvolle transformatie die Koeman voor ogen heeft, de ellende enigszins naar de achtergrond te verdrijven. Dat die spoedig weer zal opdoemen, staat ook vast. Voorzitter Juan Laporta en diens voorganger José Maria Bartomeu gaan elkaar verbaal te lijf en de bezuinigingsoperatie is nog lang niet ten einde, getuige ook het passeren van de dure Philippe Coutinho, Miralem Pjanic en Samuel Umtiti buiten de selectie. Tot die tijd is er plek voor Memphis op de voorpagina’s.

Volledig scherm © AP

