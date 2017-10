Barcelona blijft fier aan kop gaan na winst in Bilbao

Lionel Messi tekende tien minuten voor rust voor de openingstreffer. De Argentijnse topschutter schoof een voorzet vanaf de achterlijn van linksback Jordi Alba diagonaal binnen. De huidige topscorer in La Liga speelde in Baskenland zijn 392ste competitieduel voor Barcelona, wat hem op gelijke hoogte bracht met Carles Puyol. Alleen Xavi (505) en de momenteel geblesseerde Andrés Iniesta (420) speelden meer wedstrijden voor de Catalanen in de Spaanse competitie.