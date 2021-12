Barcelona blijft zevende na gelijkspel, Luuk de Jong krijgt staande ovatie bij terugkeer in Sevilla

Met een kansenverhouding van 5-23 had er vanavond zeker meer ingezeten voor de jonge ploeg van Xavi, maar Sevilla bleek vanavond opnieuw een lastig te kloppen tegenstander. Sevilla komt door het gelijkspel op 38 punten na achttien speelrondes, vijf punten achter op koploper Real Madrid.



De wedstrijd tussen Sevilla en FC Barcelona stond in eerste instantie gepland voor speelronde 4 op zaterdag 11 september, maar werd toen uitgesteld omdat beide clubs niet konden beschikken over de internationals uit Zuid-Amerika die nog op de weg terug naar Europa waren na drie interlands in een week tijd aan de andere kant van de oceaan.



In september zou de wedstrijd zijn gespeeld in warme omstandigheden, vanavond stopte het pas in de slotfase met hard regenen in het normaal zo zonnige Sevilla. Op de tribunes van het volgepakte Estadio Ramón Sánchez Pizjuan waren duizenden paraplu's te zien, terwijl de spelers op het veld streden met veel tackles en harde duels. Het zware veld zorgde in de tweede helft duidelijk voor veel vermoeide spelers, voor wie de wedstrijden elkaar in rap tempo opvolgen. Barcelona heeft nu een korte ‘winterstop’, maar speelt op zondag 2 januari alweer de uitwedstrijd bij Real Mallorca.