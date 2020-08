Barcelona-fans verzamelen zich opnieuw: ‘Messi, blijf alsjeblieft thuis’

Hoe transfer­flop en Uni­ted-ha­ter Di María in Parijs nu de grootste van de grote drie is

23 augustus Ángel Di María was in de halve finale tegen RB Leipzig (3-0) de grote uitblinker aan de zijde van Paris Saint-Germain. Die club hoopt vanavond tegen Bayern andermaal op de grillen van de linkspoot, die zichzelf knap heeft gereanimeerd in de Franse hoofdstad. Hoe de Argentijn met Manchester-haat een Parijse sterrenstatus verkreeg.