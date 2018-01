Barcelona is ook Levante de baas

FC Barcelona blijft de Spaanse Liga soeverein leiden. In het eerste competitieduel in het nieuwe jaar boekten de Catalanen alweer de vierde competitiezege op rij. Levante kon in Camp Nou de koploper niet verrassen: 3-0. Lionel Messi opende de score. De Argentijn schoot raak op aangeven van Jordi Alba. Het was zijn 365e doelpunt in de Spaanse competitie waarmee hij een record van Gerd Müller evenaarde.