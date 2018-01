Barcelona is Vermaelen twee weken kwijt

De 32-jarige Belg kwam sinds zijn komst naar Barcelona in 2014 slechts sporadisch in actie. De oud-Ajacied wordt achtervolgd door blessureleed. Vermaelen was de laatste maanden echter zowaar fit en kwam, mede door blessures bij andere verdedigers, al dertien keer in actie voor de ploeg van trainer Ernesto Valverde.



De 'Rode Duivel' werd in Sevilla afgelost door Samuel Umtiti. De Fransman maakte juist zijn rentree na zeven weken afwezigheid. Barcelona, de koploper van La Liga, speelt donderdag de return in de kwartfinale van het Spaanse bekertoernooi tegen Espanyol. De Catalaanse grootmacht moet in het eigen Camp Nou de nederlaag van vorige week (1-0) zien weg te poetsen.