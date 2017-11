Barcelona kan achterover leunen na ruime zege op Leganes

Suárez vierde zijn 89ste en negentigste treffer in het shirt van Barcelona. Hij kwam op gelijke hoogte met Patrick Kluivert. Slechts vijf spelers troffen vaker doel voor de Catalaanse club. Paulinho maakte in de slotfase de derde treffer.



Smetje op de zege van Barcelona was de vijfde gele kaart van Gerard Piqué dit seizoen. Daardoor is de verdediger geschorst voor de topper volgende week zondag tegen Valencia, dat vanavond op bezoek gaat bij Espanyol. Valencia kan het verschil met Barcelona dan weer terugbrengen tot vier punten.



Nordin Amrabat speelde de hele wedstrijd voor Leganés.



Real Madrid, dat later vanavond op bezoek gaat bij stadgenoot Atlético, staat al op 11 punten achterstand.