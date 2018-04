Barcelona kan weer juichen na unieke winst op Valencia

Eerder deze week werd de club van trainer Ernesto Valverde pijnlijk uitgeschakeld in het miljoenenbal door in Rome een zeker lijkende plek in de halve finales van de Champions League te verspelen. Vandaag is er echter weer enigszins reden tot lachen voor Barcelona. Door de winst op Valencia verdwijnt het bijna veertig jaar oude record van Real Sociedad uit de boeken. De Baskische club bleef tussen april 1979 en mei 1980 in 38 competitieduels op rij ongeslagen. Barcelona staat nu op 39 wedstrijden.

Een gemakkelijke overwinning was het niet in Camp Nou. Louis Suarez zette zijn ploeg al snel op voorsprong en na de 2-0 van Samuel Umtiti leek er niets aan de hand voor de thuisploeg. Maar na de aansluitingstreffer van Daniel Parejo volgde een chaotische slotfase waarin Barcelona de winst toch uit het vuur sleepte. Invaller Simone Zaza kwam zelfs nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij kreeg zijn hoofd net niet tegen de bal.



Barcelona, dat met één duel meer veertien punten voorsprong heeft op Atlético Madrid, evenaarde het record van de langste serie duels zonder nederlaag in één seizoen. Ook dat was in handen van Sociedad, dat in het seizoen 1979-1980 de eerste 32 van de 34 competitieduels niet verloor. De titel leverde het de Basken niet op, die was voor Real Madrid.