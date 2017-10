Barcelona legt druk bij Real Madrid na zege op Málaga

De ploeg van trainer Ernesto Valverde kwam al na twee minuten uiterst gelukkig op voorsprong door een fout van de scheidsrechter. Gerard Deulofeu scoorde op aangeven van linksback Lucas Digne, maar de bal was al over de achterlijn geweest. Voor Deulofeu, afgelopen zomer teruggehaald van Everton, was het zijn eerste doelpunt in het eerste elftal van Barcelona. In de 56ste minuut maakte Andrés Iniesta het karwei af.



Real Madrid moet morgen thuis winnen van Eibar om FC Barcelona nog enigszins in het zicht te houden. De Madrilenen hebben na een eventuele zege nog altijd een achterstand van vijf punten.



