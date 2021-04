Barcelona over Super League: ‘Niet meedoen was een historische fout geweest’

Het gehate Super League-plan lijkt alweer van tafel, maar Laporta gaf eerder op de donderdag een opmerkelijke update. ,,Het is absoluut noodzakelijk”, zo stelde hij. En dus is de Super League wat hem betreft nog lang niet van de baan. ,,We zullen gaan praten met de UEFA. Het is nodig, maar uiteindelijk zullen de leden van Barcelona het laatste woord hebben. Het moet een attractieve competitie worden. Op sommige clubs is druk uitgeoefend (om eruit te stappen, red.) maar het voorstel ligt nog steeds op tafel.”

Inmiddels heeft ook Barça via de officiële kanalen een update gegeven. ,,Wij delen de mening van de meeste grote clubs - zeker gezien de huidige economie - dat er structurele hervormingen nodig zijn", zo begint de club. ,,Met dat in het achterhoofd is het bestuur ingegaan op het aanbod om een van de oprichters van de Super League (een competitie die ervoor zorgt dat de kwaliteit en aantrekkingskracht wordt vergroot) te worden. Die beslissing is genomen in de overtuiging dat het een historische fout geweest zou zijn om níét mee te doen aan dit project.”

Wel stelt de club dat de leden uiteindelijk doorslaggevend zijn. ,,Gezien de heftige reacties bestaat er geen twijfel dat er een diepere analyse nodig is. Dat heeft tijd nodig, er moeten geen overhaaste acties komen. Barcelona weet hoe belangrijk dit onderwerp is, en weet ook dat er in volledige openheid gewerkt moet worden. Daarnaast vraagt de club om begrip, respect en geduld van de Barcelona-supporters en het algemene publiek.”