Barcelona stuit bij competitiestart op stug anti-voetbal van Getafe en morst direct punten

Bekersuc­ces zorgt voor uitstel competitie­de­buut Lionel Messi in Amerika

Het eerste optreden van Lionel Messi Amerikaanse competitie laat wat langer op zich wachten. Het was de bedoeling dat Messi op 20 augustus voor Inter Miami CF in de Major League Soccer zou debuteren tegen Charlotte FC. Omdat de club uit Florida sinds de komst van Messi echter nogal succesvol is in het bekertoernooi om de Leagues Cup, moet het programma worden aangepast.