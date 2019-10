Barcelona verliest hoofd in slotfase, maar wint ruim van Sevilla

Met Sergio Busquets op de bank en Arturo Vidal in de basiself ging Barcelona op jacht naar de derde competitiezege op rij. De statistieken spraken vooraf in het voordeel van Barça, want in 2011 wist Sevilla voor de laatste keer minstens een punt te pakken in Camp Nou. Spits Luuk de Jong kreeg opnieuw het vertrouwen van trainer Julen Lopetegui, maar begon niet scherp aan de wedstrijd. Toen Luís Suárez na een half uur spelen met een prachtige omhaal de score opende, had De Jong al drie mogelijkheden om zeep geholpen om Sevilla op voorsprong te zetten.



Na het openingsdoelpunt ging het hard. Op aangeven van Arthur tikte Vidal de 2-0 binnen en daarna was het Ousmane Dembele die verdediger Diego Carlos uitkapte en de bal beheerst langs doelman Tomas Vaclik schoof. In de tweede helft kreeg De Jong namens Sevilla opnieuw een kans om te scoren, maar ditmaal stond de paal in de weg. In de 65ste minuut werd de wanhopig naar een doelpunt zoekende spits naar de kant gehaald.



