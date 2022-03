Barcelona vernedert Real Madrid in Bernabéu en wint op grootse wijze El Clásico

Barcelona komt door de overwinning op 54 punten, twaalf minder dan Real Madrid, maar wel op slechts drie punten van nummer 2 Sevilla, dat eerder op de avond met 0-0 gelijkspeelde tegen Real Sociedad.



In de beginfase waren de kansen nog voor de thuisploeg, riant koploper in La Liga, maar door een kopgoal van Pierre-Emerick Aubameyang kwamen de bezoekers op voorsprong. Verdediger Ronald Araujo was vlak voor rust opnieuw met het hoofd trefzeker uit een hoekschop en verdubbelde de voorsprong.



Na rust schoot Barcelona uit de startblokken. Ferran Torres schoot na 25 tellen eerst nog naast, maar was daarna wel trefzeker na mooi voorbereidend werk van de goed spelende Frenkie de Jong. Aubameyang maakte er zes minuten later 0-4 van. Een opvallende goal: eerst werd het doelpunt afgekeurd, maar daarna na bestudering van de beelden toch goedgekeurd.