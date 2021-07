Barcelona wint zonder De Jong en Depay van Gimnàstic, Simons wint met PSG

Na een uur stond het nog 0-0 in het Estadi Johan Cruyff in Barcelona, maar in het laatste halfuur scoorde een jonge ploeg (met veel spelers uit Barcelona B) toch nog vier keer. De Albanese aanvaller Rey Manaj (24) scoorde drie keer, Álex Collado maakte de derde goal voor het team van Ronald Koeman. Sergiño Dest deed de eerste helft mee, net als onder meer Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergi Roberto en Miralem Pjanic.



Memphis Depay sloot maandag aan bij zijn nieuwe club en zal morgen gepresenteerd worden in Camp Nou. Frenkie de Jong trainde gisteren voor het eerst mee na zijn vakantie na het EK, waar Oranje op zondag 27 juni werd uitgeschakeld door Tsjechië. Ronald Koeman kon in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen ook nog niet beschikken over Sergio Agüero, die tien dagen geleden samen met Lionel Messi de Copa América won met Argentinië. Zij genieten nog van hun vakantie, al heeft Messi nog altijd geen nieuwe overeenkomst getekend bij FC Barcelona. De Spaanse talenten Eric García (20) en Pedri (18) zijn met Spanje naar de Olympische Spelen in Japan, nadat ze al het EK speelden met hun land.



Zaterdagavond (19.00 uur) speelt Barcelona de tweede oefenwedstrijd, dan tegen Girona FC. Ook die wedstrijd wordt gespeeld in het Estadi Johan Cruyff, het stadion waar normaal gesproken het vrouwenteam en Barcelona B hun thuisduels spelen. Barcelona oefent de komende weken verder nog tegen VfB Stuttgart en RB Salzburg. De nummer drie van vorig seizoen begint in de competitie met wedstrijden tegen de Baskische clubs Real Sociedad (thuis, 15 augustus) en Athletic Bilbao (uit, 21 augustus).