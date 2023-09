Barcelona-wonderkind Lamine Yamal (net 16 jaar) debuteert met doelpunt voor Spaanse ploeg

Met videoLamine Yamal heeft vanavond geschiedenis geschreven. Het nieuwe wonderkind van FC Barcelona, die in de zomer 16 jaar werd, scoorde vanavond bij zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje. In de stromende regen in Tbilisi tekende hij een kwartier voor tijd op aangeven van Nico Williams voor de 1-7 eindstand.

Yamal loste Pablo Gavi af als jongste speler in het Spaanse voetbalelftal. De 16-jarige aanvaller van FC Barcelona verving vanavond in de EK-kwalificatiewedstrijd bij Georgië kort voor rust de geblesseerd uitgevallen Dani Olmo, de spelmaker van RB Leipzig.



Yamal is pas 16 jaar en 57 dagen oud. Gavi debuteerde twee jaar geleden bij Spanje. De ploeggenoot van Yamal bij Barcelona was toen 17 jaar en 62 dagen. Yamal debuteerde in april op 15-jarige leeftijd voor FC Barcelona in de Spaanse competitie. Yamal staat nu op vijf duels in de hoofdmacht van Barcelona. Daar wacht hij nog op zijn eerste doelpunt, maar gaf hij al wel twee assists.

Het Georgië van bondscoach Willy Sagnol, met voormalig Vitesse-verdediger Guram Kashia (36), Napoli-sterspeler Khvicha Kvaratskhelia en de nieuwe Ajax-aanvaller Georges Mikautadze in de basis, had helemaal niets in te brengen in Tbilisi. Bij rust leidde Spanje al met 0-4. Enige tegenvaller was dat naast Olmo ook Marco Asensio kort voor rust het veld met een blessure moest verlaten.

Álvaro Morata was goed voor een hattrick in de Boris Paichadze Dinamo Arena in Tbilisi. Spanje staat nu op zes punten na drie duels in groep A in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland. Schotland gaat verrassend aan kop met twaalf punten na vier wedstrijden. Schotland speelt om 20.45 uur de uitwedstrijd tegen Cyprus, dat na drie duels nog puntloos is. Noorwegen en Georgië staan na vier duels op vier punten.

Programma EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Lamine Yamal viert zijn treffer in de Boris Paichadze Dinamo Arena in Tbilisi met Nico Williams, de man van de assist. © REUTERS

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.