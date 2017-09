Barry (36) staat voor Premier League-record: 'Wil zo lang mogelijk doorgaan'

Barry was goed op zijn plek en voelde de waardering van Koeman, zijn medespelers en het publiek, maar koos deze zomer toch voor een nieuwe club. Niet zo gek ook, want met het aantrekken van Davy Klaassen, Gylfi Sigurðsson en Wayne Rooney was de concurrentie flink toegenomen. Barry merkte in de voorbereiding al snel dat hij niet meer zeker was van zijn plekje. Everton ontving van West Bromwich Albion slechts 990.000 pond voor de routinier, maar deed niet moeilijk. De club gunde Barry zijn wekelijkse wedstrijden en daarmee zijn record. Onder old school-manager Tony Pulis is Barry weer wekelijks zeker van zijn plek in de basis. Van stoppen wil Mr. Reliable voorlopig nog niets weten. ,,Ik wil zo lang mogelijk doorgaan met voetballen op het hoogste niveau. Al mijn oud-teamgenoten die al gestopt zijn adviseren me om zo lang mogelijk door te gaan, want mooier dan dat wordt het niet. Na mijn carrière is er nog genoeg tijd om van andere dingen te genieten," zegt Barry, die maandagavond op bezoek bij Arsenal zijn 633ste Premier League-duel zal spelen en daarmee het record van Manchester United-legende Ryan Giggs zal verbreken. ,,Ik denk dat Gareth nog zeker twee à drie jaar mee kan in de Premier League, dus hij zal mijn record ruimschoots gaan overtreffen. Het zou me niets verbazen als hij nog zeker honderd wedstrijden in de Premier League zal spelen. Het is hem van harte gegund. Ik heb nooit met hem samengespeeld, maar ik weet uit onze ontmoetingen dat hij een superprof is," zegt de inmiddels 43-jarige Welshman.