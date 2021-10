Bas Dost en Noa Lang helpen Club Brugge weer aan koppositie

video Neymar over ‘genie en vriend’ Messi: ‘We moeten nog een beetje wennen aan elkaar’

Lionel Messi moet nog altijd wachten op zijn eerste goal in de Ligue 1. Volgens ploegmaat Neymar (29) is het een kwestie van tijd voordat we de ouderwetse veelscorende Messi ook bij Paris Saint-Germain gaan zien: ,,Het doel is om samen opnieuw geschiedenis te schrijven, net zoals we deden bij Barcelona.”

27 oktober