Bas Dost en Noa Lang weer goud waard voor Club Brugge

Tegen Beerschot duurde het een kwartier voordat de Nederlander de bal uit een voorzet van Charles De Ketelaere langs doelman Mike Vanhamel tot in het doel verlengde. Vier minuten later stond het al 0-2 door een treffer van Odilon Kossounou. Noa Lang maakte er in de 82ste minuut 0-3 van. De oud-Ajacied toonde daarna zijn ondershirt met een eerbetoon aan zijn overleden oma. Het kostte de geëmotioneerde aanvaller een gele kaart. Stefano Denswil, gehuurd van Bologna, kwam hem niet veel later vervangen.



Club Brugge leidt riant in de Pro League met nu 7 punten voorsprong op Racing Genk, dat een dag eerder met 2-0 verloor bij Excelsior Moeskroen.