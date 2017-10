Bas Dost is bij Sporting weer ‘het mannetje’

Sporting staat na de nipte 2-1 nederlaag twee weken geleden in Turijn voor een loodzware opgave. ,,Dat het lastig gaat worden is duidelijk, maar je hebt altijd een kans’’, zegt Dost. ,,Thuis tegen Barcelona (0-1) hebben we het ook goed gedaan. We zien wel waar het schip strandt. Als je naar onze groep kijkt, weet je van tevoren dat je niet de favoriet bent.’’ Dost kan vanavond waarschijnlijk weer rekenen op een basisplaats. Trainer Jorge Jesus heeft een grenzeloos vertrouwen in de spits, die in de competitie alles speelt maar in de Champions League dit seizoen een paar keer op de bank moest beginnen. Uit tactische overwegingen kiest Jesus in duels waarin Sporting meer vanuit de omschakeling speelt af en toe voor de snelle Ivoriaan Seydou Doumbia.

,,Dat vind ik niet erg’’, zegt Dost, die bij zijn vorige clubs altijd de pest in had als hij niet in de basis stond. ,,Doumbia is een heel ander type dan ik, prima dat soms voor hem wordt gekozen. Ik kom er elke keer ook vrij snel in. Daar ben ik niet ontevreden over. Als jonge hond wil je alles spelen en laten zien hoe goed je bent. Maar het is ook wel fijn als je af en toe niet speelt. Alles gaat in goed overleg. Ik heb vorig jaar alles gepeeld en veel gescoord. Dat is mooi, maar vergt ook veel van je lichaam.’’