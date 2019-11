Bas Dost kijkt uit naar weerzien met Wolfsburg

10 incidenten Mourinho is terug in de Premier League, vuurwerk verzekerd

20:10 Met José Mourinho (56) haalt Tottenham Hotspur een trainer in huis die haast een garantie is op prijzen. Zeker is dat het nooit saai is rond de Portugees, die in Londen de opvolger is van de ontslagen Maurico Pochettino. Tien incidenten rond de zelfbenoemde ‘Special One’.