Basisklant Zoet wint met Spezia, Schouten belangrijk voor Bologna

Serie AJeroen Zoet heeft zaterdag met Spezia een belangrijke zege geboekt op Cagliari. De 30-jarige doelman stond voor het derde competitieduel op rij in de basis, maar kon niet voorkomen dat oud-ploeggenoot Gastón Pereiro de spanning vlak voor tijd nog terugbracht in de wedstrijd: 2-1.

Dankzij doelpunten van Roberto Piccoli (49e minuut) en Giulio Maggiore (80e minuut) ging Spezia comfortabel aan de leiding tegen Cagliari. Zoet leek zelfs de nul te gaan houden, maar drie minuten na de treffer van Maggiore was daar opeens invaller Pereiro met de aansluitingstreffer. Zoet en Pereiro kennen elkaar natuurlijk nog van hun gezamenlijke tijd bij PSV.

Daar bleef het echter bij, want een doelpunt van Gagliari-aanvaller Joao Pedro werd in de blessuretijd afgekeurd door de VAR. Oud-Ajacied Razvan Marin speelde de gehele wedstrijd mee namens Cagliari. Spezia bezet nu de vijftiende plek in de Serie A en lijkt goed op weg naar handhaving. Nummer achttien Cagliari heeft door de nederlaag namelijk een achterstand van zeven punten op de ploeg van Zoet.

Volledig scherm Spezia viert de 2-1 zege op Cagliari. © EPA

Schouten belangrijk met eerste treffer voor Bologna

Jerdy Schouten heeft zaterdag in de Serie A een belangrijke rol gespeeld in de comeback van Bologna op bezoek bij hekkensluiter Crotone. Als invaller maakte Schouten de gelijkmaker, waarna een 2-0 achterstand even later door Andreas Skov Olsen alsnog werd omgebogen in een nipte overwinning.

Schouten viel aan het begin van de tweede helft bij een 2-0 achterstand in. Dankzij doelpunten van Junior Messias en Simy ging de thuisploeg comfortabel aan de leiding, tot aan de aansluitingstreffer van Bologna-verdediger Adama Soumaoro.

Daarna was het de beurt aan Schouten. Met een fraai schot net buiten het zestienmetergebied schoot de 24-jarige middenvelder raak in de kruising: 2-2. Het was zijn eerste treffer in Italiaanse dienst. Vijf minuten voor tijd maakte Skov Olsen, die net als Schouten na de rust inviel, de comeback van Bologna compleet door een rebound binnen te tikken. Bologna-verdediger Mitchell Dijks werd een half uur voor tijd gewisseld.

Door de zege stijgt Bologna twee plaatsen op de ranglijst. De ploeg van trainer Siniša Mihajlović staat nu met 34 punten op de tiende plaats. Crotone blijft de hekkensluiter van de competitie met 16 punten uit 28 duels.

Volledig scherm Bologna-middenvelder Jerdy Schouten (midden) na zijn treffer tegen Crotone. © AP

